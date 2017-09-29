В видеотеке «Раско» появился новый обучающий материал по продукции СП «ТермоБрест»

НПФ «Раско» предлагает вашему вниманию новый видеоматериал о новинках в модельном ряде продукции СП «ТермоБрест» – фильтрах с индикатором загрязненности фильтрующего элемента и новом исполнении электромагнитных газовых клапанов марки ВН со встроенным сетчатым фильтром, которые с 1 июля 2017 года запустил в производство завод СП «ТермоБрест». Новое видео можно посмотреть, перейдя по ссылке. Данные клапаны изготавливаются в алюминиевом корпусе, номинальными диаметрами DN 15….100 мм со встроенным фильтром, который представляет собой металлическую сетку с размером ячейки 800 мкм. Устанавливаемая сетка предназначена для защиты клапана от попадания в него крупных инородных частиц, содержащихся в трубопроводе, например окалины, кусков электродов, металлической стружки. Для обеспечения работоспособности отдельного клапана этого достаточно.

В процессе эксплуатации клапана происходит загрязнение встроенного фильтра. Для очистки фильтра производится демонтаж верхней крышки клапана. Для этого торцевым ключом откручивается четыре болта, затем вынимается электромагнитная катушка с фильтрующим элементом. Очистка фильтрующего элемента производится сжатым воздухом или промывкой в воде с использованием моющих средств. Сборка клапана с фильтром производится в обратном порядке.

Данное решение имеет следующие преимущества:

· делает арматурную группу более компактной;

· позволяет применять клапаны ВН завода СП «ТермоБрест» в системах, где установка фильтра перед арматурной группой невозможна по различным причинам;

· уменьшает общие затраты потребителя, т.к. исключает необходимость дополнительной установки фильтра перед клапаном.

По материалам пресс-службы НПФ «Раско»