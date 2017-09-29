«Бёмер Арматура» приняла участие в международной конференции «Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие»

C 23 по 25 августа 2017 года в Самаре состоялась Вторая Международная конференция «Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие», организованная Институтом по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть». Международная конференция собрала экспертов со всей страны и из-за рубежа. Главной целью мероприятия стало объединение всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений, обмен опытом, взаимное знакомство с инновационными технологиями и прогрессивными методиками, применяемыми российскими и зарубежными лидерами нефтегазового сектора. В конференции приняли участие 288 человек из 70 организаций и 6 стран мира (Россия, Казахстан, Вьетнам, Германия, Сербия, Литва). На конференции прозвучало 67 докладов.

Завод ТОО «Бёмер Арматура» в лице директора Андреаса Кефер, также презентовал свою продукцию – в частности, линейку продукции для нефте- и газопроводов, позволяющих поставлять шаровые краны, выдерживающие даже самые экстремальные нагрузки. Были проведены переговоры с рядом потенциальных партнеров, установлены новые связи и перспективы совместной работы.

По материалам пресс-службы ТОО «Бёмер Арматура»



