Утвержден перечень «атомной» продукции, подлежащий сертификации

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 21 июля 2017 года № 277 утвержден перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень такой продукции входит трубопроводная арматура, продукция радиационно-защитной техники, металлические изделия, насосы и насосные агрегаты, электротехническая продукция, теплообменная и емкостная продукция, фильтры, радиационная и изотопная продукция, средства физической защиты др. Всего список содержит 51 наименование. В частности, в раздел «Арматура» входят:

· Арматура специальная для области использования атомной энергии

· Пневмораспределители

· Комплектующие кранов и клапанов и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок (сильфонные узлы, электропривода, электромагнитные приводы, механизмы исполнительные и сигнализаторы, применяемые к арматуре 1, 2 и 3 класса безопасности

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

По материалам портала RISKNEWS



