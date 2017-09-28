«САЗ-Авангард» поставил на Белорусскую АЭС клапаны специального атомного исполнения

В сентябре 2017 г. Старооскольский арматурный завод «Арма-Пром» поставил на строящуюся Белорусскую АЭС для комплексов холодоснабжения с водоохлаждающими холодильными машинами клапаны запорно-регулирующие 25с947п PN 16 DN200 с ЭИМ ST 1 специального атомного исполнения с позолоченными контактами. Напомним, Белорусская АЭС — строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введён в 2019 году, второй — в 2020 году.

По материалам пресс-службы ООО «Арма-Пром»



