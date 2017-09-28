Комбинат «Электрохимприбор»: новые конструкции нефтегазовой и энергетической арматуры





ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» и градообразующее предприятие города Лесного Свердловской области – занимается также разработкой и производством как типовых, так и нестандартных конструкций трубопроводной арматуры. В частности, в каталоге предприятия можно встретить такие уникальные разработки, как:

1. Затвор дисковый поворотный для установки на силовых масляных трансформаторах и реакторах в качестве запорного устройства в системах их охлаждения и маслопроводах в Dn 50-200





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2. Кран шаровой DN 300 PN 8 МПа подземного исполнения – это кран с пневмогидроприводом подземной установки предназначен для эксплуатации в качестве запорной арматуры на газовых трубопроводах. Конструктивное исполнение шарового крана: разборный корпус с двумя фланцами, седла прижимаются набором цилиндрических пружин сжатия, уплотняющий элемент в паре "седло-шар" - полиуретановое кольцо. Основные детали крана изготовлены из поковок. Пневмогидропривод выполнен по оригинальной схеме: вращающий момент двумя гидроцилиндрами двойного действия через кулисный механизм.

3. Клапан регулирующий DN 300 PN 10 Мпа для стационарной установки на участках газопроводов в качестве устройства регулирующего поток природного, нефтяного и искусственного углеродного газов в районах добычи, производства и хранения. Способы установки: в обслуживаемых помещениях; подземно, без сооружения колодцев с засыпкой в траншее; наземно, на открытом воздухе без защитных сооружений от атмосферных воздействий.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» основано 19 июня 1947 года как завод по разделению изотопов урана электромагнитным методом. Свою первую продукцию оно выпустило в 1950 году. В 1951 году Постановлением Совета Министров СССР № 3506-1628 от 15 сентября завод переориентирован на промышленный выпуск спецбоеприпасов. В 50-е годы был налажен полный цикл сборки и выпуска спецбоеприпасов. Многие сложнейшие технологические процессы впервые в России были поставлены на производственную основу. В 70-е годы завод, наращивая выпуск продукции, осваивает серийное изготовление ряда сложнейших узлов и деталей, одним из первых в стране внедряет автоматизированную систему управления. В 1976 году предприятие преобразовано в комбинат «Электрохимприбор». В 80-е годы комбинат «Электрохимприбор» осваивает новые виды ядерного оружия. В 1985 году в дополнение к гособоронзаказу налажен серийный выпуск продукции народно-хозяйственного назначения. Начиная с 1990 года на комбинате «Электрохимприбор», обладающем мощным техническим и интеллектуальным потенциалом, взят курс на освоение наукоёмкой продукции. Начата деятельность по разборке и утилизации спецтехники. В 2001 году предприятие переименовано во ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Сегодня комбинат, безукоризненно выполняя гособоронзаказ, также выпускает продукцию для нефтегазового, электроэнергетического комплексов и геофизических

организаций, производит медицинскую технику и обладает технологией получения 210 изотопов 47 химических элементов.