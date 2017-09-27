ЧТПЗ поставляет продукцию для белорусской спецтехники

Первоуральский новотрубный завод впервые поставил партию труб предприятию «САЛЕО-Кобрин», крупнейшему производителю гидроцилиндров в Республике Беларусь. Заказ включает 40 тонн горяче- и холоднодеформированных труб диаметром от 50 до 194 мм. Продукция ПНТЗ будет использована в производстве гидроцилиндров для автомобилей и грузоподъемных машин.

Группа ЧТПЗ постоянно наращивает объем поставок в страны СНГ — в первом полугодии 2017 года отгрузки возросли на 3%. Наиболее востребованной продукцией на этом рынке остаются трубы большого диаметра, OCTG, а также бесшовные горяче- и холоднодеформированные трубы, – комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько. Группа ЧТПЗ традиционно поставляет трубы для автомобильной отрасли. Среди клиентов компании – АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, БЕЛАЗ, МАЗ и другие. В 2016 году доля Группы ЧТПЗ в поставках основных производителей труб для автомобильной отрасли России составила около 60%, в Белоруссии – около 45%.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



