«Данфосс» проведет вебинар по регулирующим клапанам и регуляторам прямого действия

29 сентября 2017 г. в 10.00 по Москве компания «Данфосс» проводит вебинар по теме «Регулирующие клапаны и регуляторы прямого действия. Схемные решения, подбор и рекомендации к применению». Мероприятие рассчитано на специалистов по проектированию. О современных аспектах регулирования систем центрального теплоснабжения расскажет Вячеслав Гун, заместитель директора отдела тепловой автоматики. В выступлении будут представлены общие принципы и обзор схемных решений для тепловых пунктов. Линейки регуляторов прямого действия и регулирующих клапанов с электроприводами, особенности подбора и применения представит Артем Казарин, руководитель направления «Регулирующие клапаны и гидравлические регуляторы».

Участники вебинара в прямом эфире оценят возможности регуляторов с ручной балансировкой и автоматической. На демостенде будет представлен принцип работы комбинированных регулирующих клапанов типа AVQM. Для интерактивного общения организован чат с возможностью задавать вопросы и получать на них ответы в режиме реального времени. Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте компании.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



