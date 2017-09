15 лет выставке «Котлы и горелки»

Международная специализированная выставка «Котлы и горелки» отмечает 15-летие. «Котлы и горелки» - ключевое событие Северо-Западного региона в теплоснабжении. Проект способствует модернизации котельного парка и внедрению передовых технологий на предприятиях энергетической отрасли России.

Выставка «Котлы и горелки 2017» состоится с 3 по 6 октября 2017 в Санкт-Петербурге. Организатор – ВО «ФАРЭКСПО». За четыре дня специалисты отрасли познакомятся с новинками оборудования, новыми игроками рынка, определят тенденции и стратегии развития теплоэнергетики на ближайший год. В экспозиции широко представлены котельные установки различных типов, теплогенерирующее оборудование на всех видах топлива, вспомогательное оборудование котельных, отопительные приборы. Выставку «Котлы и горелки» выбирают для презентации своей продукции на рынке Северо-Запада РФ ведущие зарубежные и отечественные компании. Событие вызывает большой интерес со стороны иностранных представителей. Впервые в Санкт-Петербурге котельное оборудование представит многопрофильная компания ISGEC Heavy Engineering Ltd (Индия). Qingdao East Power Industry Equipment Co Ltd (Китай) ориентирована на демонстрацию промышленных котельных. POLYTECHNIK Luft-und Feuerungstechnik GmbH (Австрия) презентует

котельные установки, работающие на древесных отходах. Международная компания BROEN (Дания) предлагает посетителям арматуру и вспомогательные устройства для теплооборудования.

Данный проект вызывает высокий интерес у профессионального сообщества. Среди посетителей: руководители и топ-менеджеры генерирующих и теплоснабжающих компаний, строительно-монтажных и инженерных организаций, промышленных предприятий, инвестиционных банков, специалисты региональных ТПП, научно-исследовательских институтов из 22 стран.

В честь юбилея выставки организаторы подготовили комплекс специальных деловых мероприятий. Важнейшим из них является международный конгресс: «Энергосбережение и энергоэффективность-динамика развития». В его программе: пленарное заседание «Технологическое обновление ТЭК. Инноватика»; круглый стол «О механизмах и инструментах поддержки и продвижения производителей качественной продукции для теплоснабжения», модератором которого выступит Генеральный директор НП «Российское теплоснабжение» Василий Поливанов; круглый стол «Контроль и учет энергоресурсов. Пути повышения эффективности» (организатор – консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ). Цель мероприятий деловой программы – объединить профессиональное сообщество и наладить диалог между производителями и поставщиками оборудования, органами власти и бизнес-структурами.

Также одновременно с выставкой «Котлы и горелки 2017» в КВЦ «Экспофорум» проходят выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017» и «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование 2017».

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»