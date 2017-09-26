Климовскому трубному заводу 15 лет

20 сентября Климовский трубный завод отметил свое 15-летие. Предприятие входит в состав Группы ПОЛИПЛАСТИК. Общая площадь КТЗ составляет более 20 га, Производственные мощности – 80 тыс. тонн продукции в год. Миссия Климовского трубного завода:

· производство высококачественной инновационной продукции для сетей водоснабжения, газоснабжения, отопления, канализации, электрических кабелей и другого бытового назначения;

· соблюдение экологической безопасности производства, предотвращение загрязнения окружающей среды;

· научные исследования, лабораторные испытания каждой партии сырья и продукции, непрерывное улучшение качества продукции;

· регулярный запуск инновационной продукции и постоянное движение вперед.

Генеральный директор В.А. Метелкин: «Обладая квалифицированными кадрами и опираясь на научный потенциал Группы ПОЛИПЛАСТИК, мы обратили внимание на сложные высокотехнологичные изделия, не производимые другими производителями в каждом сегменте наших производств, а также на замещение импортной продукции и закупаемых комплектующих выпуском собственной продукции. Мы с надеждой и осторожным оптимизмом отмечаем некоторые признаки оживления и роста на рынке полимерных труб. Мы готовы использовать наработанный опыт и высокотехнологические решения и всю производственную мощность нашего предприятия. Администрация предприятия, инженерно-технический персонал, и каждый работник Климовского трубного завода готовы к выполнению производственных планов».

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



