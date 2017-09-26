«Ридан» запустил производство пластин для теплообменников

21 сентября 2017 года состоялось открытие автоматической линии по производству теплообменных пластин для разборных пластинчатых теплообменников (РПТО) на нижегородском предприятии компании «Данфосс». На торжественной церемонии открытия присутствовали: Андрей Чертков, министр энергетики и ЖКХ области, Игорь Сазонов, первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, другие почетные гости — представители администрации города Дзержинска и партнеры компании. «Открытие отечественного производства полного цикла этого важнейшего вида оборудования – знаменательное событие для жилищно-коммунального хозяйства региона и отрасли в целом. Сегодня в стране действуют масштабные программы модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе при капитальном ремонте многоквартирных домов и новом строительстве. Поэтому индустрия и энергетика нуждаются в собственной производственной базе, обеспечивающей существующие потребности внутреннего рынка в современном конкурентоспособном энергосберегающем оборудовании», — отметил в своем обращении заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, поздравивший всех присутствующих с открытием нового производства.

Запуск данной производственной линии значительно повышает локализацию производства «Данфосс» в России. Для основных типоразмеров теплообменных аппаратов импортозамещение будет достигать 100%. В ближайшем будущем также планируется полностью перейти на российское сырье. Инвестиции в проект составили порядка 170 миллионов рублей. На сегодняшний день «Данфосс» занимает первое место на российском рынке теплообменников для коммунальной энергетики. В перспективе планируется выпускать пластины не только для нужд собственного производства, но и поставлять их на экспорт в страны Таможенного Союза и в Европу. Перенос части мощностей Danfoss A/S из Европы в Россию стал возможен после приобретения в 2016 году компании Sondex A/S. Помимо пластин, на предприятии в Дзержинске изготавливаются плиты, элементы рамы и другие комплектующие для теплообменников. Для обеспечения непрерывного контроля качества продукции на заводе создана собственная лаборатория. На всех стадиях производства пластин будет осуществляться комплексный контроль качества. Он разделен на четыре этапа. Первый — входной контроль сырья по документам и замерам, промежуточный — замер габаритов заготовок, затем осуществляется приемка первых образцов пластин перед запуском штамповки в серию, и в конечном итоге готовые изделия проходят выборочный контроль на отсутствие трещин методом цветной дефектоскопии.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



