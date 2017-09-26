Пензенские арматуростроители приняли участие в выставке «Российский промышленник-2017»

Предприниматели Пензенской области приняли участие в международной выставке в рамках промышленного форума «Российский промышленник – 2017», который проходил в Санкт-Петербурге. На ней пензенцы представили металлообрабатывающие станки, оборудование для стеклообрабатывающего производства, трубопроводную арматуру, сварочные электроды и другую продукцию. «Форум «Российский промышленник» - это масштабное конгрессно-выставочное мероприятие, объединяющее специалистов машиностроительных компаний России и других стран мира», - сообщили в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.
По материалам РИА ПО