ОМК ожидает роста выручки в 2017 году

Объединенная металлургическая компания планирует в 2017 г. увеличить выручку по сравнению с 2016 г., когда показатель составил 140 млрд руб. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых. «Выручка, думаю, будет повыше, чем в прошлом году. Показатель EBITDA – где-то на уровне прошлого года», - сказал он. По данным компании, по итогам 2016 г. выручка ОМК составила 140 млрд руб., в том числе 40% выручки пришлось на трубы большого диаметра, 30% - на нефтегазопроводные трубы и т.д. Показатель EBITDA в 2016 г. составил 34,9 млрд руб.

Согласно материалам компании, общий долг ОМК по итогам 2016 г. снизился до 35,8 млрд руб. с 87,5 млрд руб. на конец 2015 г. Седых отметил, что соотношение долг/ЕBITDA компании уже находится на отметке ниже 1х. Компания видит портфель заказов на ближайшие пять лет. «У нас уже идет реализация проекта на 40 млрд руб. Мы сейчас видим еще один проект в трубном производстве, я его не буду пока анонсировать, на $1 млрд». Общая сумма инвестиций ОМК в 2002-2016 гг. составила 190 млрд руб. «У нас большая сегодня инвестпрограмма. Сейчас наши инвестиции вышли на достаточно серьезный уровень - порядка 300 млн долларов в год. На пике мы инвестировали порядка $600-700 млн», - отметил Седых, добавив, что пауза была связана со строительством стана 5000. Он пояснил, что после ввода стана 5000 ежегодные инвестиции составляли около $120 млн. «Пока при этом уровне инвестиций мы планируем даже обойтись, может быть, собственными средствами», - добавил Седых.

По материалам пресс-службы ОМК



