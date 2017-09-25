КУРГАН МОЖЕТ ВОЙТИ В «КАРТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА РОССИИ»

21 сентября в рамках реализации муниципальной программы города Кургана «Любимый город» в Администрации муниципалитета состоялся круглый стол «Туризм как ресурс развития города». Среди многих, уже традиционных направлений — гастрономического, медицинского и экологического, событийного туризма, активно развивающихся в столице Зауралья, заведующая музеем истории города Татьяна Васильева рассказала о новом российском тренде — индустриальном туризме. По ее мнению, у города есть все шансы не отстать от других регионов.

В конце XIX – начале ХХ веков Курган был одним из самых важных в Сибири пунктов по отправлению: зернового хлеба, муки, сливочного масла, мяса, сала и других продуктов не только в центральную Россию, но и заграницу. С ж/д станции Курган ежегодно отправлялось более 5000000 пудов товаров. С промышленной точки зрения Курган также был на хорошем счету: здесь имелись: мельницы, винокуренные и пивоваренные заводы, маслодельные заводы, салотопни, паточные заводы, гончарные, кожевенные, стекольные, чугунно-медно-литейное и другие производства. По Тобольской губернии самое большое число фабрик и заводов находилось в Кургане и его округе. Самыми активными в промышленном и торговом отношениях в начале ХХ века считались Тюмень и Курган, а из уездов – Ялуторовский и Курганский. Торговый оборот Кургана составлял около 5,5 миллионов рублей.

Новый толчок в развитии промышленности связан с Великой Отечественной войной, когда в Зауралье были эвакуированы 22 промышленных предприятия из разных районов нашей страны: из-под Москвы, из Гомеля, Кременчуга, Харькова, Черкассы и других городов. 15 из этих заводов разместились в городе Кургане. Одним из первых прибыл завод с/х машиностроения из города Гомеля. Завод получил название «Уралсельмаш». В послевоенные годы продукция Курганских предприятий экспортировалась в 46 стран мира.

В настоящее время эти предприятия, кроме заводов КЗКТ, ЗДС, Арматурного, действуют, конечно, уже не так эффективно, как 40 лет назад. Кроме самих предприятий историю этих заводов также можно показать, используя экспозицию КОКМ. В настоящее время вступают в строй новые предприятия. Край инвесторы выбирают не случайно: он достаточно развит, как промышленный регион и имеет удачное географическое расположение. Развиваются такие производства, как ООО Предприятие «Сенсор», реализующее проект, связанный с арматурным кластером – инструментальный центр финишной обработки деталей трубопроводной арматуры, которые предназначены для нефтегазового сектора, атомной и теплоэнергетических отраслей. ЗАО «ВА – Курган», современный высокотехнологичный завод по производству стальной, литой и колотой дроби. ООО «Велфарм», нацеленный на производство импортозамещающих лекарств, входящих в перечень жизненно важных препаратов. ООО «Варел НТС», современный машиностроительный комплекс для изготовления нефтепромыслового оборудования и инструмента с алмазным оснащением. Завод цветного литья «Передовые технологии», Курганский кабельный завод. Завод «Курганприбор» и др.

Татьяна Васильева также отметила: «Формирование инвестиционного климата в регионе во многом зависит от умения показывать положительные примеры прошлого и настоящего. Перспективы индустриального развития территории зависят, в том числе, и от умения выстроить в единое образовательно-познавательное пространство промышленные достижения Кургана и Курганской области. Показывая производственные площадки и рассказывая о производствах, мы создаем совершенно иной, положительный имидж территории. Акцент на точках роста, успешных купцах и бизнесменах сформирует уверенность в завтрашнем дне региона. Я считаю, что наш город должен участвовать в реализации проекта «Карта промышленного туризма», как имеющий очень богатую историю развития промышленности. И здесь вопрос не только к музейному и научному сообществу, но и представителям туристической индустрии, промышленникам, региональным и местным властям. Индустриальный туризм может стать стимулом развития нашей территории, если на него взглянуть, как на комплекс мероприятий, а не на разовые экскурсии на заводы учащимися школ и студентами».

По материалам портала «Уральский меридиан»



