«Морская Техника» и Fluidmecanica подписали соглашение о совместном производстве

Группа компаний «Морская Техника», в состав которой входит арматурное предприятие Fesso Valves, и испанская Fluidmecanica договорились о совместном производстве палубного оборудования в России. Подписание соглашения состоялось 20 сентября 2017 года в рамках выставки «НЕВА-2017» в Санкт-Петербурге. Совместное локализованное в России производство – важный шаг как для компании «Морская Техника», так и для всего российского рынка судостроения, отмечается в сообщении МТ. Компания Fluidmecanica – один из ключевых партнеров «Морской Техники» – работает на рынке с 1977 года, лидер в производстве палубного оборудования: гидравлических серворулей, якорных брашпилей, пневматических средств управления для систем с винтами регулируемого шага, гидравлических кранов, шпилей, рыболовных лебедок, океанографического оборудования и гидравлических систем. Вся продукция имеет сертификаты классификационных обществ, включая сертификат РМРС.

Напомним, «Морская Техника» была основана в 1997 году, в 2011 году в компании открылись новые направления деятельности – проектно-конструкторское бюро и судоходная компания «Си Энерджи», подразделения FessoValves (комплексные поставки трубопроводной арматуры) и Rig Solutions (поставки бурового оборудования) и т.д.



