Подмосковный «Энерпред-Ярдос» – пример стабильного среднего бизнеса

19 сентября глава Солнечногорского района Андрей Чураков посетил завод ООО «ИК Энерпред-Ярдос» – арматурное предприятие, расположенное в д.Брехово сельского поселения Кутузовское. Это первый визит на данное предприятие, и начался он со знакомства с производством. Так, директор завода Владимир Шаманский показал Андрею Чуракову и его главному советнику Азеру Мамедову весь производственный цикл от разработки до изготовления. Основной вид деятельности завода – проектирование, производство и сервисное обслуживание запорной и регулирующей трубопроводной шаровой арматуры. Продукция компании рассчитана на предприятия нефтяной, газовой, химической, металлургической и других отраслей промышленности, а также коммунального хозяйства.

Предприятие существует уже 20 лет, поставляя свою продукцию в регионы страны, ближнее и дальнее зарубежье. Завод зарекомендовал себя как проверенный поставщик надежных изделий. Есть планы и на развитие производства. На сегодняшний день «Энерпред-Ярдос» выпускает более 3000 различных типов и модификаций шаровых кранов собственной разработки, а запуск новых участков позволит значительно повысить производственные показатели.

В ходе встречи стороны обсудили формы и способы сотрудничества как в рамках участия в региональных программах кредитования и компенсации затрат на закупку оборудования при расширении производства и его модернизации, так и в части привлечения на предприятие квалифицированных кадров. Андрей Чураков, глава Солнечногорского муниципального района: «Данное предприятие – яркий пример стабильного среднего бизнеса, успешно завоевавшего рынок и постоянно развивающегося. Ежегодно линейка выпускаемой на заводе продукции пополняется новыми изделиями, которые разрабатываются здесь же».

Глава района отметил, что средняя заработная плата работников завода очень достойная – около 65 тысяч рублей. Сегодня на предприятии трудятся 150 человек. Очень важно, чтобы жители района имели возможность найти работу рядом с домом на современных и успешных производствах. В

2018 году планируется строительство нового цеха, для работы в котором потребуется дополнительный персонал.

По материалам портала «InSolnechnogorsk»



