«Данфосс» принял участие в фестивале энергосбережения #ВместеЯрче в технопарке «Сколково»

В инновационном центре «Сколково» 16 сентября 2017 г. под эгидой Министерства энергетики Московской области завершился региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятие было организовано для широкой общественности с целью популяризации энергосберегающего образа жизни и бережного отношения к энергоресурсам.

Современные технологии представили многие предприятия, среди которых «Мособлэнерго», «Мособлгаз», производители энергосберегающих световых приборов, окон и различного оборудования. На демонстрационном стенде «Данфосс» было показано, как можно организовать регулирование теплоотдачи на отопительном приборе и индивидуальный учет потребления тепла в многоквартирных домах с вертикальной системой отопления. Терморегулятор на радиаторе поддерживает заданную температуру, а счетчик-распределитель INDIV контролирует расход тепла. Применение поквартирного учета тепла совместно с регулированием дает возможность каждому жителю снижать оплаты за отопление по своему усмотрению.

В квартирах с горизонтальной двухтрубной системой отопления обеспечить энергосбережение помогает поэтажный узел TDU. Устройство отвечает за постоянный перепад давлений в квартирных системах отопления и позволяет установить индивидуальный прибор учета тепла для каждой квартиры. Дополнительный комфорт в помещениях обеспечивает система теплого пола. Все разработки «Данфосс» позволяют подобрать оборудование под широкий круг задач и под различный интерьер.

В интеллектуальной части фестиваля «Бульвар энергоэффективных технологий» компания приняла участие в подготовке квеста, посвященного энергосбережению в быту. Участникам интерактивного шоу предстояло настроить системы жизнеобеспечения в макете типовой квартиры: включить «правильную» лампочку, выбрать оптимальные типы электросчетчика и сантехники… Среди заданий - определить энергоэффективный отопительный прибор: один радиатор был оборудован терморегулятором и счетчиком-распределителем, второй – нет. Также частью квеста являлась настройка термостата для установки индивидуальной температуры в помещении.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



