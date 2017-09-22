«СПЛАВ» изготовил РДГ и уровнемеры для «Газпрома»

В середине сентября Корпорация «Сплав» отгрузила первую партию регуляторов давления газа и уровнемеров для ПАО «Газпром». Очередной контракт на сумму порядка 30 миллионов рублей был подписан между одной из крупнейших энергетических компаний и входящим в состав Корпорации заводом «Старорусприбор» в конце лета. По словам Константина Иванова, начальника управления по продажам регуляторов и уровнемеров МК «Сплав», Корпорация имеет многолетний опыт производства продукции для нужд отечественных газопроводов, пользуясь среди заказчиков заслуженной репутацией надежного поставщика.

«Регуляторы давления газа и уровнемеры, которые мы отгружаем — это наша серийная продукция, и в «Газпроме» ее применяют уже много лет — практически каждый их газопровод оснащен нашими регуляторами. С оборудованием наши партнеры хорошо знакомы и очень довольны качеством. Некоторые приборы стоят по 30 лет, хорошо служат, проводится их своевременная ревизия. Поэтому наше оборудование знают исключительно как качественную продукцию», — рассказал Константин Иванов.

Регуляторы давления газа в производственном портфеле «Старорусприбора» — одно из важнейших направлений предприятия. Более чем 50-летний опыт разработки и производства этого

вида продукции, а также регулярная модернизация конструкции, направленная, в том числе, на повышение пропускной способности оборудования, позволяет продукции соответствовать самым передовым требованиям рынка.

Окончательная отгрузка регуляторов давления газа и уровнемеров для «Газпрома» завершится до конца ноября текущего года. Компания является владельцем самой крупной в мире газотранспортной системы общей протяженностью более 170 тыс.км. Изделия, поставляемые «Сплавом», будут внедрены в газопроводы «Газпрома» по всей территории России.

По материалам пресс-службы Корпорации «Сплав»



