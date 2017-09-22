БАЗ в очередной раз назван лучшим среди производителей оборудования для НПЗ

Благовещенский арматурный завод (АО «ОМК») принял участие в VII ежегодной конференции «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2017), которая прошла в Москве 12 сентября 2017 года. В рамках конференции были подведены итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2017 год и награждены лучшие производители оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Благовещенский арматурный завод вошел в тройку лидеров среди производителей оборудования для нефтегазоперерабатывающих предприятий в группе «Трубопроводная арматура».

«Конференция помогает установить деловые контакты и взаимопонимание между заказчиками и подрядчиками. Также на встречах рассматриваются вопросы модернизации нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностей, проблемы взаимодействия с лицензиарами, практика импортозамещения и многое другое», - отметила начальник по маркетингу АО «БАЗ» Раушания Валиева.

По материалам пресс-службы АО «БАЗ»



