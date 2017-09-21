«СПЗ» увеличил межповерочный интервал оборудования

Пресс-служба НПФ «Раско» сообщает, что выпущена новая модификация напоромеров НМП-52, тягомеров ТмМП-52 и тягонапоромеров ТНМП-52 производства ПАО «Саранский приборостроительный завод» (ПАО «СПЗ») с увеличенным межповерочным интервалом – до 2-х лет. Соответствующее изменение отражено в Свидетельстве об утверждении типа средств измерений RU.C.30. 390.A № 66639 от 31.07.2017 г.

В обозначении приборов с увеличенным межповерочным интервалом символы «М2» заменены на «М3». В настоящее время доступны к поставке приборы …МП-52-М2 с межповерочным интервалом 1 год и …МП-52-М3 с межповерочным интервалом 2 года. Остальные технические характеристики, а также стоимость указанных приборов остались неизменными.

Напоминаем, что ООО «НПФ «РАСКО» является генеральным дилером ПАО «Саранский приборостроительный завод».

По материалам пресс-службы ООО «НПФ «Раско»



