Арматуру для «ЗапСибНефтехима» поставляют самарские предприятия

Производители Самарской области поставляют оборудование для крупнейшего нефтехимического комплекса по производству мономеров и полимеров «ЗапСибНефтехим», который компания СИБУР строит в Тобольске Тюменской области. Общая сумма договоров составляет почти 450 миллионов рублей. Среди подрядных организаций, поставляющих на строительную площадку трубопроводную арматуру больших диаметров, такие самарские компании как «АвиаТАР», «ВАГ-Арматурен Рус» и арматурный завод «Старт». Они производят предохранительные клапаны, регулирующую и запорную арматуру, затворы, шаровые краны.

На «ЗапСибНефтехиме» также будет установлено электротехническое оборудование, включая подстанции, шкафы и щиты для передачи и распределения электричества, источники бесперебойного питания группы компаний «Электрощит-ТМ Самара», предприятий «Энергооборудование», «ЭнергоТрест» и «ДокаСнаб». Тольяттинская компания «Эколайн» отправляет в Тобольск канализационные насосные станции. В очистке сточных ливневых вод будут использоваться осветлительные и сорбционные фильтры производственного предприятия Тольятти «Тэко-фильтр». Напомним, поставки материалов для строительства «ЗапСибНефтехима» осуществляются из 35 регионов России. В проекте участвует более 100 российских подрядных организаций и поставщиков оборудования. Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.

По материалам портала «Вести Региона»



