«Данфосс» внес изменения в конструкцию частотного привода HVAC Drive

Более 30 лет назад конструкторы «Данфосс» создали преобразователь частоты VLT®HVAC Drive для автоматизации управления систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Новые стандарты в области энергоэффективности и повышение технических требований к оборудованию потребовали расширения возможностей частотного привода.

Обновленный преобразователь частоты HVAC Drive FC 102 дает свободу выбора электродвигателя, так как работает со всеми существующими технологиями: асинхронными, синхронными и SynRM приводами, в том числе с высоэффективными двигателями на постоянных магнитах класса IE5. Это позволяет значительно повысить эффективность различных применений в ОВК.

В пакет интеллектуальных опций добавлен встроенный вебсервер и усовершенствованная панель оператора LCP 103 с функцией беспроводной передачи данных по Wi-Fi. Потребители получили возможность через смартфон или планшет легко управлять частотным преобразователем и удаленно производить мониторинг не только привода, но и электродвигателей.

Новое поколение HVACDrive может быть установлено где угодно и эксплуатироваться без снижения номинальных характеристик. Преобразователь частоты способен выдерживать все возможные колебания в сети питания. Специальные встроенные алгоритмы VLT защищают от скачков и провалов питающего напряжения и коротких замыканий. Расширен температурный диапазон работы – от -25°C до 50°C. Применено специальное защитное покрытие печатных плат класса 3С3 и защита корпуса до IP66/ULType 4X. Наличие специального сертификата дает возможность работать в местах с высокой сейсмической активностью и на высотах до 2000 м над уровнем моря.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



