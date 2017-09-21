ТМК ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТЫ «ИНТЕРГАЗСЕРТ»

Четыре завода Российского дивизиона Трубной Металлургической Компании (ТМК), одного из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, получили Сертификаты менеджмента качества в Системе добровольной сертификации ПАО «Газпром» — ИНТЕРГАЗСЕРТ. Сертификаты получили Волжский, Северский и Синарский трубные заводы, а также Таганрогский металлургический завод.

Сертификаты подтверждают соответствие системы менеджмента качества заводов высоким стандартам «Газпрома», способность стабильно поставлять продукцию, соответствующую требованиям потребителя, в управляемых условиях с наиболее эффективным использованием ресурсов и обеспечением возможностей для выполнения ожиданий «Газпрома».

«Сертификаты менеджмента качества — это первый шаг. В настоящее время завершаются работы по оценке деловой репутации и сертификации продукции на соответствие требованиям ИНТЕРГАЗСЕРТ и «Газпрома», что является ещё одним подтверждением качества и надежности производимых в ТМК труб и соединений», — прокомментировал заместитель Генерального директора ПАО «ТМК» по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов.

По материалам пресс-службы ТМК



