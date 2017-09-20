Белые металлурги поступили на базовую кафедру УрФУ

34 сотрудника Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) поступили на базовую кафедру «Технологии и оборудование трубного производства» Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ), действующую на предприятии. 21 новотрубник поступил на бакалавриат по направлению «Металлургия». 13 из них – выпускники корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии». Еще 13 специалистов ПНТЗ поступили в магистратуру университета по направлению «Обработка металлов давлением на предприятиях металлургической и машиностроительной отраслей промышленности». Набор

сотрудников предприятия в 2017 году в магистратуру базовой кафедры УрФУ им. Б.Н. Ельцина осуществлялся впервые. «В соответствии с разработанной в Группе ЧТПЗ «Карьерной картой белого металлурга» получение высшего образования – одна из траекторий профессионального роста сотрудника, – отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых. – Компания формирует новое поколение инженеров, а также специалистов рабочих профессий, поэтому ведет масштабную работу в этом направлении - от профориентационных занятий со школьниками до развития топ-менеджеров в текущих должностях».

Поступать на программу бакалавриата могут сотрудники ПНТЗ со средним профессиональным образованием, выпускники программы «Будущее Белой металлургии», участники программы развития кадрового резерва «Сила Белой металлургии», а также специалисты, положительно зарекомендовавшие себя на производстве. Вступительные экзамены включают оценку знаний по общеобразовательным дисциплинам – математике, физике и русскому языку.

Инженерная магистратура «Обработка металлов давлением на предприятиях металлургической и машиностроительной отраслей промышленности» УрФУ им. Б.Н. Ельцина открыта для сотрудников ПНТЗ со степенью бакалавра или специалиста по направлению «Металлургия» либо с непрофильным высшим образованием. Для поступления требуется пройти собеседование по математике, физике и металлургии. Для новотрубников - абитуриентов в Образовательном центре Группы ЧТПЗ организованы бесплатные курсы.

Соглашение о создании на ПНТЗ базовой кафедры «Технологии и оборудование трубного производства» подписано между Группой ЧТПЗ и Уральским федеральным университетом им. Б.Н Ельцина в 2014 году. Сегодня здесь обучаются 62 сотрудника завода. В этом году на кафедре состоится первый выпуск белых металлургов – дипломы об окончании бакалавриата получат 11 сотрудников ПНТЗ. Аналогично программе по подготовке квалифицированных рабочих кадров «Будущее Белой металлургии», образовательный процесс на базовой кафедре вуза ведется по системе дуального обучения, где 40% времени отводится теории, а 60% — практике. По окончании обучения студенты защищают дипломные работы по темам, связанным с производством трубной продукции.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



