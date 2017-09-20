РТМТ работает над улучшениями условий труда

Как сообщает пресс-служба «РосТрансМашТрейд», в 2016 году в производственном корпусе ОП «Курган» был запущен в работу новый участок абразивной обработки. В связи с очень строгим подходом к качеству деталей, внешнему виду изделий и соответствующим увеличением объемов производства, существующая система очистки воздуха исчерпала себя. Новая система аспирации спроектирована и установлена специализированной организацией с учетом всех требований охраны труда. На предприятии РТМТ уделяется большое внимание качественным условиям труда своих сотрудников и запланирован целый ряд мероприятий для их постоянного улучшения.

По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»



