Компания Metso признана одним из лучших зарубежных производителей трубопроводной арматуры для российских НПЗ

Как мы уже сообщали, в Москве 12 сентября на конференции «Нефтегазопереработка-2017» подвели итоги ежегодного опроса российских нефтегазовых компаний. Напомним, среди 23 участников компания Metso заняла второе место в номинации «Лучший зарубежный производитель трубопроводной арматуры». В этой категории всего две компании получили 4 и более балла: компания Metso набрала 4 рейтинговых очка, уступив всего 0,4 балла лидеру, компании Samson AG.

«Эта награда – символ признания и доверия заказчиков решениям Metso. Каждый день вся команда подразделения Flow Control нацелена на создание существенных преимуществ для бизнеса наших клиентов. И мы продолжим работать в этом направлении», - сообщил Олег Еременко, Директор департамента продаж полевого оборудования в России и странах СНГ компании Metso.

Компания Metso является ведущей промышленной компанией в мире, предоставляющей решения для перерабатывающих отраслей промышленности, в том числе горнодобывающей, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, производства нерудных материалов и переработки вторичного сырья. Мы помогаем нашим заказчикам улучшить эффективность эксплуатации оборудования, снизить риски и повысить рентабельность производства благодаря уникальному накопленному опыту, квалифицированным сотрудникам и инновационным решениям, создавая новые устойчивые способы совместного роста. Портфолио включает предложения от оборудования и системных решений для горно-обогатительного и строительного секторов промышленности до запорно-регулирующей арматуры. Мы предоставляем заказчикам широкий спектр сервисных услуг и глобальную сервисную сеть, которая представлена более 80 сервисными представительствами и свыше 6,000 инженерами. Компания Metso проявляет бескомпромиссное внимание к вопросам безопасности. Акции Metso котируются на бирже NASDAQ OMX Helsinki Ltd. В 2016 году объем чистых продаж составил 2,6 миллиарда евро. Штат компании Metso насчитывает около 11 000 профессиональных сотрудников в более чем 50 странах мира.

По материалам пресс-службы компании Metso



