Приглашаем посетить XXI международную специализированную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017»

Интегрированные технологические решения, инновационное оборудование, передовые разработки – в центре внимания участников и посетителей выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017». Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газовой промышленности «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017» состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября 2017 в рамках Петербургского Международного Газового Форума. Организатор выставки – группа компаний «ФАРЭКСПО».

«РОС-ГАЗ-ЭКСПО» входит в число крупнейших региональных отраслевых выставок России, имеет особое значение для развития технологической инфраструктуры и технического перевооружения предприятий отечественного газового комплекса. Уже более двух десятилетий «ФАРЭКСПО» собирает ведущие российские и зарубежные компании, специалистов ТЭК, профильные общественные и научные организации.

Участники выставки традиционно стремятся привезти в Санкт-Петербург новинки производства. В экспозиции выставки представлены: оборудование для газификации жилых домов и промышленных предприятий, газоиспользующее оборудование, газораспределительные технологии, контрольно-измерительная аппаратура, трубопроводная арматура и т.п.

Около 70% компаний – отечественные предприятия. Впервые презентуют свою продукцию в рамках данного проекта: ЗАО «Завод уральских метизов» (Екатеринбург), ООО «Ортега Групп» (Санкт-Петербург), АО «Нордпайп», ООО «Рустехнология» (Севастополь), ООО «Темпер» (Курган), ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (Чебоксары), ООО «Техномер» (Арзамас) и др.

В числе иностранных экспонентов – представители компаний: VITKOVICE MACHINERY GROUP (Чехия), HEAT GROUP (Австрия), NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. (Италия), HENAN CHICHENG ELECTRIC CO. LTD (Китай) и др. В павильоне также будут представлены стенды ключевых закупщиков экспонируемого оборудования ООО »Газпром межрегионгаз», ГРО «Петербурггаз», АО «Газпром газэнергосеть», ООО «Петербургтеплоэнерго».

Выставку сопровождает насыщенная деловая программа. Основные мероприятия направлены на обсуждение актуальных тем и вопросов топливно-энергетического комплекса. В рамках VI Международного конгресса специалистов нефтегазовой индустрии состоится 90 мероприятий в различных форматах: пленарное заседание, конференции, круглые столы, рабочие совещания, кейс-турниры, выездные экскурсии. Так, в этом году специалисты ООО «Газпром межрегионгаз» проведут семинары для инженеров, рассмотрят вопросы газораспределения и газоснабжения, а эксперты Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» подготовят панельную дискуссию о глобальном рынке СПГ в условиях растущей конкуренции. В рамках научно-технического семинара «Трубопроводная арматура – 2017: конструкторско-технологическое обеспечение надежности, стандартизация, импортозамещение, маркетинг» пройдет ежегодная церемония вручения премии «Арматурный Оскар» – специального приза международного журнала «ТПА» за значительный вклад в развитие отрасли арматуростроения.

Ежегодно выставку посещают около 10 000 руководителей и специалистов предприятий нефтегазовой отрасли, ТЭК, машиностроительного комплекса из 36 стран мира. Мероприятие состоится при поддержке Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Комитета по топливно-энергетическому комплексу Санкт-Петербурга, Комитета по энергетике СПБ ТПП, Подкомитета по тарифной политике, энергосбережению и энергоэффективности Торгово-промышленной палаты, НП «Российское теплоснабжение», Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса.

Одновременно с выставкой «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017» в КВЦ «Экспофорум» проходят выставки «Котлы и горелки 2017» и «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование 2017», а также Международный Конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития».

По материалам организаторов выставки



