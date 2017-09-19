«Данфосс» представил энергоэффективные технологии на конкурсе ENES-2017 в Самаре

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES–2017 подведены в Самарской области. Среди лидеров проекты с применением технологий и тепловой автоматики – «Данфосс».

НП «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» победил в номинации «Энергоэффективный капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме». В конкурсном проекте на примере жилого дома по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 225 реализована модель проведения капремонта с применением энергосберегающих технологий в инженерных сетях. В частности, большой потенциал сокращения излишнего теплопотребления продемонстрировали установленные в тепловых пунктах 5стандартных автоматизированных узлов управления (АУУ). В номинации «Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом» среди лидеров проект «Микрорайон «Велит» в Тольятти. ООО «ФСК «Велит» внедряет в системах теплоснабжения энергосберегающие решения, которые обеспечивают жителям высокий уровень комфорта при оптимальном потреблении энергоресуров. В индивидуальных тепловых пунктах применены автоматические регулирующие клапаны с электроприводами и регуляторы давления, на стояках системы отопления установлены автоматические балансировочные клапаны AB-QM.

«Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в медицинском учреждении» - ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5». Здесь на основе энергосервисного контракта проведена модернизация систем теплоснабжения. В 22 корпусах этого крупнейшего учреждения здравоохранения установлены блочные тепловые пункты (БТП) с контурами отопления и горячего водоснабжения. Комплекс автоматики и системы погодного регулирования обеспечил качественное теплоснабжение с учетом санитарных норм, предусмотренных для данной категории потребителей.

Агрокомплекс «Тепличный» победил в номинации «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности тепличного хозяйства». На предприятии в течение 2011-2017 гг. была проведена коренная реконструкция. Для выращивания овощей устроено 16 га закрытого грунта с капельным поливом и подкормкой углекислым газом, а также с автоматизированной системой поддержки микроклимата. Обеспечить эффективный контроль и построить систему диспетчеризации позволило внедрение контроллеров серии APEX. Предложенное решение оказалось оптимальным для управления отопительными контурами теплиц и позволило унифицировать шкафы автоматики.

По итогам проведения регионального этапа будут выдвинуты проекты для участия в финале конкурса ENES–2017 в Москве.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



