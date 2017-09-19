«Сплав» испытал оборудование для Ленинградской АЭС-2

В начале сентября Корпорацию «Сплав» посетили представители Ленинградской АЭС-2 и АО «Атомпроект», ведущего предприятия Госкорпорации «Росатом», занимающегося проектированием и научно-исследовательскими работами в области создания новейших ядерных технологий и объектов атомной промышленности. Основной целью визита комиссии стали приемочные испытания систем автоматизированного химического контроля водно-химического режима первого контура блока №1 ЛАЭС-2 — сложнейшего оборудования, разработанного МК «Сплав» специально для Ленинградской атомной станции.

Петр Бычков, ведущий специалист ПКТИ «Атомармпроект» (входит в Корпорацию «Сплав»): «Водно-химический режим атомных станций – один из важнейших факторов, влияющих на надежную и безопасную работу АЭС. Его параметры четко определены и в обязательном порядке должны поддерживаться, т.к. это предотвращает коррозию оборудования и образование на нем отложений. Раньше контроль параметров проводился вручную – с помощью пробирок, забора проб в определенных контрольных точках, а затем — долгого и сложного процесса анализа этих проб в лаборатории. Со временем вопрос создания автоматизированных систем контроля стал актуальным. Мы занялись разработкой такого оборудования, вышли на рынок и уже более 15 лет успешно работаем. Подобные системы нашей разработки и производства установлены на Ростовской, Нововоронежской, Калининской АЭС».

Для проведения приемочных испытаний оборудования была задействована расположенная на «Сплаве» собственная лаборатория горячих испытаний, оснащенная уникальным оборудованием, имитирующим работающие контуры атомной станции. По окончании работы комиссией были подписаны все документы, знаменующие успешное прохождение испытаний и прием оборудования.

Юлия Пенязь, зам.директора по продажам для АЭС: «В ближайшее время оборудование, предназначенное для первого контура первого блока ЛАЭС-2 будет отправлено заказчику. Сейчас в нашем производстве – аналогичное оборудование уже для второго строящегося блока этой же станции».

Разработку и производство систем автоматизированного контроля ВХР для Ленинградской АЭС-2 совместно вели несколько подразделений, входящих в состав Корпорации. Были задействованы обе производственные площадки «Сплава» — заводы «Старорусприбор» «Контур», а также собственный проектно-конструкторский институт «Атомармпроект». Производство трубопроводной арматуры и оборудования для атомной отрасли – одно из основных направлений деятельности Корпорации. Запорно-предохранительной арматурой, которую производит «Сплав», оборудованы 55 блоков на всех российских атомных станциях, а также все зарубежные АЭС, построенные по российским проектам в 7 странах мира.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



