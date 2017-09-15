«Атоммаш» планирует вытеснить «Моквелд» с российского рынка

Волгодонской промышленный кластер атомного машиностроения, якорным предприятием которого является АО «Атоммаш», в следующие несколько лет намерен полностью вытеснить с российского рынка голландскую компанию «Моквелд». Об этом сообщил руководитель «Союза промышленников и предпринимателей Волгодонска» Михаил Изотов.

Компания «Моквелд» специализируется на производстве осесимметричной арматуры газораспределительных трубопроводных систем, без которой построить ни один газопровод невозможно. Много лет компания доминировала на российском рынке, диктуя цены и никого на него не пуская. Однако несколько лет назад за производство этого же оборудования взялись на волгодонском заводе «Атоммаш». Внимание самого желаемого клиента предприятие уже получило. «Наш заказчик — «Газпром». Мы поставляем сейчас оборудование для «Северного потока» и «Силы Сибири» вместо голландской фирмы «Моквелд», — рассказал Изотов. По его словам, в производство в ближайшее время планируется вложить порядка 336 млн рублей, что должно позволить предприятию к 2021 году полностью вытеснить с отечественного рынка голландского монополиста. В денежном выражении объёмы производимого оборудования к этому времени должны составить 1,9 млрд рублей.

Тем не менее, основной специализацией «Атоммаша» было и остаётся производство оборудования для атомных станций. Однако в следующие несколько лет предприятие столкнётся с нехваткой заказов, говорит Изотов. «Сейчас сообщают про строительство атомных станций по всему миру. И эти контракты у нас есть, но на 2020-2021 годы. На 2018 год, например, заказов у нас на порядок меньше», — рассказал он. Так что несколько лет для модернизации производства у завода есть. В этот же период весь возглавляемый «Атоммашем» кластер планирует освоить производство оборудования для АЭС нового поколения. Общий объём собственных инвестиций по всем предприятиям кластера в период 2016-2020 годов должен составить около 1,5 млрд рублей.

По материалам портала DonNews



