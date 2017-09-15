VALTEC ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ В АССОРТИМЕНТЕ РЕЗЬБОВЫХ ФИТИНГОВ

Ассортимент резьбовых фитингов VALTEC пополнился полусгоном с накидной гайкой и внутренней резьбой VTr.614. Фитинги с накидной гайкой дают возможность создавать разъемные соединения трубопроводов различного назначения, а также устанавливать арматуру с возможностью ее демонтажа без разборки всего трубопровода. Полусгон с накидной гайкой VTr.614 можно использовать для создания разъемного соединения стальных трубопроводов с расширительными баками, водяными калориферами и теплообменниками. На сегодняшний день новинка представлена в двух типоразмерах: ½ × ¾” и ¾ × 1”. Соединители выполнены из никелированной

латуни методом горячей штамповки и комплектуются плоскими уплотнительными прокладками из паронита.

По материалам пресс-службы VALTEC



