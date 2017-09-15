Состоялось вручение премии «Монтажник года»

10 сентября в Москве прошла церемония вручения Первой профессиональной премии в области монтажа инженерных систем REHAU «Монтажник года». Награда присуждалась за достижения и значительный вклад в развитие внутренних инженерных систем, сохранение и распространение культуры монтажа, способствующие росту профессионализма участников отрасли, созданию кадрового потенциала, развитию имиджа специалиста в сфере установки внутридомовых коммуникаций.

Премия была учреждена специально для членов Клуба монтажников REHAU.PRO — организации, объединившей в себе наиболее квалифицированных экспертов в области монтажа инженерных систем REHAU из России и Белоруссии. Перед организаторами стояла нелегкая задача — отобрать в каждой номинации по 3 работы, а затем выделить из них одну. Таким образом, в шорт-лист вошли проекты, которые по праву можно назвать лучшими из лучших.

Всего за три месяца (с 1 мая по 31 июля 2017 года) организаторами было получено рекордное количество заявок — более 500 работ от 322 членов Клуба монтажников! Жюри при участии зарубежных экспертов REHAU оценивало конкурсные проекты по 23 критериям, включая сложность

систем, инновационность, экологичность, внешний вид, удобство в эксплуатации, соответствие строительным нормативам и техническим требованиям производителя. В отдельных случаях сотрудники REHAU посещали указанные в анкетах объекты для экспертизы коммуникаций.

Номинации и победители:

· «Чистая вода»: Гаяр Касьянов, Москва

· «Водоотведение»: Рафаил Арсланов, Екатеринбург

· «Радиаторное отопление»: Тамерлан Хасиев, Грозный

· «Напольное отопление»: Александр Чаевский, Минск

· «Системная синергия»: Валентин Павленко, Пермь

· «Интеллектуальное решение»: Руслан Солимов, Самара

· «Экзотика»: Илья Ярцев, Москва

· «Приз зрительских симпатий»: Александр Сорокин, Астрахань

В каждой номинации лауреатом становился только один монтажник — тот, чья работа выделялась даже на общем высоком фоне. Вручение «Приза зрительских симпатий» и вовсе стало сюрпризом для всех. Победителя определили из шорт-листа участники мероприятия путем голосования через смс и специальное приложение для смартфонов.

Объявление результатов состоялось в рамках торжественного мероприятия, по масштабу и уровню организации ставшего своеобразным «Оскаром» для ведущих специалистов в области монтажа инженерных систем. Церемония одновременно проходила в московском концертном зале «Известия Холл» и еще в пяти городах: Минске, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре. Между ними и столицей был налажен телемост с выходом в прямой эфир.

Помимо нескольких сотен монтажников, пришедших на мероприятие вместе со своими спутницами, его участниками стали журналисты крупнейших отраслевых СМИ и ближайшие партнеры компании. «Мы хотели, чтобы идея и дух премии "Монтажник года” полностью отражали наши принципы и подход, которым мы руководствуемся в отношении членов Клуба REHAU.PRO: монтажники — это квалифицированные специалисты с высоким уровнем профессиональной ответственности. Они – наши ключевые партнеры», — охарактеризовал событие Андрей Белоедов, исполнительный директор по продажам и маркетингу компании REHAU в Восточной Европе.

Поблагодарив собравшихся за участие в премии, он также отметил, что компания планирует проводить ее на ежегодной основе. «Нам важно, чтобы строительное сообщество и заказчики знали профессионалов в лицо!»

По материалам журнала «С.О.К»



