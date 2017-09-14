«БКЗ» ВЫПУСТИЛ КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ

«Барнаульский котельный завод» опубликовал на своем сайте новый каталог. В издании представлен перечень запчастей к энергетической арматуре, производимой на предприятии. Скачать каталог можно на сайте предприятия. Как отмечает пресс-служба БКЗ, требуемая деталь выбирается согласно номеру чертежа по классификатору ЧЗЭМ и БКЗ. Использование сервис-комплектов позволяет самостоятельно проводить профилактическое обслуживание и ремонтные работы, что продлевает срок службы оборудования, повышает безопасность и экономит денежные средства.
По материалам пресс-службы ООО «БКЗ»