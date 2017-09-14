8-я выставка «ИННОПРОМ» состоялась 9-13 июля 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Компания Hawle приняла участие в данном мероприятии в рамках стенда «Промышленности Липецкой области». Особенный интерес у посетителей вызвала продукция, произведенная на заводе в г.Чаплыгин, Липецкая область, и, соответственно, попадающая под программу импортозамещения. ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставку посетил президент РФ Владимир Владимирович Путин.

По материалам пресс-службы Hawle



