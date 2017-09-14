ОМК и SAP дали старт международному Горно-металлургическому саммиту в Москве

В России 13-14 сентября 2017 года проходит третий международный Горно-металлургический саммит. Организаторы – компания SAP и Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва). Основная тема саммита – «На пути к цифровому предприятию: повышение эффективности горно-металлургической отрасли».

Первый день саммита проходит в Москве. Руководители в области информационных технологий и представители таких компаний, как ОМК, Klöckner & Co, «Северсталь», «Евраз», СПК, Vale, Roy Hill и других в течение двух дней обмениваются опытом, обсуждают инновации и ИТ-проекты в сфере основных бизнес-процессов металлургических и горных предприятий. На церемонии открытия саммита с приветственным словом выступили генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев и председатель правления ОМК Наталья Еремина.

«ОМК – это один из ярких примеров цифрового лидерства в металлургии. Мы давно работаем вместе и достигли больших успехов в автоматизации и в инновациях. Мы рады, что партнерствуем не только на этом мероприятии, но и в целом», — отметил Павел Гонтарев, открывая мероприятие. «Мы сотрудничаем с компаний SAP более 10 лет. Это позволяет нам развивать производительность труда, совершенствовать технологические процессы, реализовывать программы энергоэффективности. Я уверена, что информационные технологии — это мощнейший ресурс для повышения эффективности, поэтому мы в ОМК вопросам их развития уделяем большое внимание», — сказала в приветственном слове Наталья Еремина.

Директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК Алексей Митенков выступил с презентацией, в которой рассказал о текущих проектах ОМК в сфере развития ИТ. Это такие проекты, как лаборатории больших данных и промышленного интернета вещей, Agilе, а также единая MES-система, которая внедряется сегодня на Выксунском металлургическом заводе. Данные проекты позволяют ОМК через информационные системы решать вопросы

повышения качества продукции, скорости реализации проектов и освоения продукции и полностью автоматизировать управление производством.

Завтра, 14 сентября, во второй день саммита, запланирована рабочая поездка более 60 руководителей ИТ-направлений ведущих предприятий и компаний горно-металлургической отрасли на Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область). Ключевой актив ОМК — ВМЗ — занимает лидирующие позиции в области автоматизации и цифровизации и повышения эффективности производства. Предприятие станет площадкой для обмена передовым опытом в ИТ-сфере.

По материалам пресс-службы ОМК



