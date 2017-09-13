В Баку состоится юбилейная Международная выставка Aquatherm Baku 2017

С 18 по 21 октября в Баку Экспо Центре пройдет Х юбилейная Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» Aquatherm Baku 2017. За годы проведения выставка зарекомендовала себя как идеальное место для встречи профессионалов HVAC отраслей, поиска новых партнеров и заключения выгодных контрактов, продвижения бизнеса на Каспийском и Кавказском рынках. Ежегодно выставку посещают тысячи заинтересованных посетителей (в прошлом году количество посещений составило 8085 человек, профессионалы отрасли составили 93 процента, а 67 процентов участников установили новые деловые контакты).

Выставка в этом году соберет компании из Азербайджана, Ирана, Италии, Китая, Кувейта, Турции, Франции и других стран. На данный момент в списке участников выставки такие компании, как: Euroclima, Yusiko, BestTechniK, Azertexnolayn, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret, Egeplast Ege Plastik, Turan Makinе, Termo ISI, Polimart, Ultratek, Сумгайтский технологический парк, Kaskad – Hidro, Yetsan Pazarlama Isi Sistemleri и другие. В этом году к постоянным участникам выставки присоединились новые компании, среди которых Sabkond (Азербайджан), Termoklimat (Азербайджан), AquaLink (Азербайджан), New Cond (Азербайджан), Crocus Trading (Азербайджан), Daboo Sanat (Иран), Rubinetteria Paffoni (Италия), Coolex (Кувейт), Frisquet (Франция), и другие.

Компании-участники Aquatherm Baku 2017 представят вентиляционные, канализационные системы, гидранты, трубопроводные арматуры, отопительные системы, трубы, фитинги, радиаторы, бойлеры, насосы, а также насосные станции, водонагреватели и многое другое. На выставке будет представлен широкий ассортимент как бытовых, так и промышленных кондиционеров от разных производителей. Также среди новинок будут представлены IT

технологии по дистанционному управлению микроклиматом в помещениях. Среди представленных брендов такие как: AUX, Arcelik, Alarko, Ecostar, Immergas, Mitsubishi, Sime.

Работу Aquatherm Baku 2017 будет сопровождать деловая программа. Так, впервые в рамках выставки организаторы планируют проведение B2B встреч между участниками выставки и местными дистрибьюторами. Также во встречах примут участие компании, задействованные в проектах городского социального жилищного строительства.

Выставка пройдет при официальной поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджанской Республики (ASK). Организаторами мероприятия являются Iteca Caspian и ITE Group и ее партнеры - EUF (Турция), Caspian Event Management FZ LLC (ОАЭ), ITE China (Китай), активно привлекающие международные компании к участию в азербайджанской выставке. Более подробную информацию о выставке Aquatherm Baku 2017 можно получить на официальном сайте выставки www.aquatherm.az.

По материалам портала «АЗЕРТАДЖ»



