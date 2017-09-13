В Москве началась выставка и форум «Импортозамещение-2017»

12 сентября 2017 г в Москве стартовала международная специализированная выставка и национальный форум Импортозамещение-2017, которую посетил российский премьер-министр Д. Медведев. Выставка Импортозамещение – это демонстрация развития потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применение в различных отраслях российской экономики и продвижение на международный рынок.

Значительную часть экспозиции заняли коллективные экспозиции регионов России, которые представили предприятия, организации и ведомства, занимающиеся разработкой/производством/внедрением импортозамещающей продукции. Экспозиция охватила практически все отрасли экономики: машиностроение, медицину, строительство, транспортный и аграрный секторы, лёгкую промышленность, товары народного потребления, компьютерные разработки, высокотехнологичные решения в нефтегазовом и топливно-энергетическом комплексах (ТЭК) и прочие.

В 1й день выставки было заявлено, что вход для посетителей и прессы будет открыт только в 13:00, это связано с посещением выставки правительства РФ, в чьих рядах был премьер-министр РФ Д. Медведев, министр промышленности РФ Д. Мантуров, зампред Правительства РФ А. Дворкович, а также Д. Рогозин и другие. Медведев осмотрел стенды регионов РФ, изучил кабину новой модели КАМАЗА, которая выйдет в серийное производство в 2019 г. и получил в подарок российский телефон Inoi R7. Также он отметил развитие российского производства, и заявил, что качество отечественной продукции с каждым годом растет.

Компания «Транснефть» на выставке представила ряд импортозамещающего оборудования в нефтяной отрасли. Одной из самых внушительных экспозиций выставки было дробильно-сортировочное оборудование «Дробмаш», которое уже экспортируется в Германию.

Одновременно с выставкой проходил первый национальный форум Импортозамещение-2017, на котором 12 сентября состоялось пленарное заседание, а также две стратегические сессии на темы:

- Новая модель развития ОЭЗ в России: стратегия повышения инвестиционной привлекательности;

- Развитие промышленных кластеров, технопарков и промышленных парков в рамках политики импортозамещения.

По материалам портала Neftegaz.ru



