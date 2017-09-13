ОМК избавляется от производства стали в мартеновских печах

Компания заменит мартеновский сталеплавильный цех линией по производству железнодорожных колес заготовки «Металлоинвеста». О закрытии мартеновских печей говорили в России еще в начале 2000-х гг., в 2013 г. разговор стал более предметным: Минпромторг настаивал на выводе из эксплуатации экологически грязных мартеновских печей на металлургических предприятиях России до конца 2015 г.

Способ получения стали придумал в 1894 г. французский инженер и металлург Пьер Эмиль Мартен, его именем и была названа технология, при которой в печи можно было использовать почти любое топливо и любую руду для получения высококачественной стали. «На мартеновское производство в 2013 г. в России приходилось 28% промышленных выбросов в атмосферу и свыше 6% сброса сточных вод», – говорил представитель Минпромторга, в качестве альтернативы министерство предлагало строить электропечи.

В минувший понедельник одну из последних мартеновских печей решила закрыть Объединенная металлургическая компания (ОМК). Это произойдет в первом полугодии 2018 г. на Выксунском металлургическом заводе (Нижегородская обл.), рассказал «Интерфаксу» управляющий директор завода Александр Барыков. «Демонтаж печи позволит компании снизить нагрузку металлургического производства завода на окружающую среду», – рассказал «Ведомостям» директор по развитию активов компании Дмитрий Чернышев.

Сегодня в России 70% металлургических предприятий производят сталь с помощью технологии кислородного конвертера, 27–30% производства – это электропечи, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Последние три мартеновские печи расположены на «Петростали» и на Гурьевском металлургическом заводе (признан банкротом в ноябре 2016 г.). В «Петростали» на вопросы «Ведомостей» не ответили. Получить комментарий представителя Гурьевского завода не удалось.

«Все мы понимаем, что мартеновская технология устарела», – приводит слова Барыкова «Интерфакс». Экономически мартен проигрывает конвертерному производству, поясняет Худалов. В мартеновской печи очень долгий процесс плавки, поясняет аналитик. Если в конвертере скорость не превышает двух часов, то в мартеновской печи плавка может длиться 14–24 часа. «И хотя при мартеновском производстве есть гарантия получения чистого сплава при любом исходном сырье, а конвертерное производство предполагает строгий контроль за составом сырья, при массовом производстве мартеновская печь проигрывает, так как скорость ее производства в 20 раз ниже», – добавляет эксперт.

«Преимущество мартеновских печей в том, что они позволяют делать сталь высокой чистоты, что актуально, например, для машиностроения, – подчеркивает директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. – Но в целом мартеновские печи – это устаревшее производство, которое встречается только в России и на Украине». По технологичности они уступают как кислородным конвертерам, так и электродуговым печам, уверен эксперт. «Средняя длительность плавления в электропечи не превышает часа», – добавляет он.

Средняя загрузка сталеплавильных мощностей по стране составляет 70–80%, говорится в материалах Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. В 2016 г. загрузка конвертерных мощностей составила в 2016 г. 98%, электроуглеродных - 59% . На мартеновское производство пришлось всего 600 000 т стали, или 1% от общего производства в России в 2016 г. (70 млн т), подчеркивает Худалов.

Мартеновское производство ОМК заместит линией по производству железнодорожных колес. Стальную непрерывнолитую заготовку для нее будет поставлять «Металлоинвест», контракт заключен до 2027 г., сообщил Чернышев. Инвестиции ОМК в проект составили более 2 млрд руб. без учета расходов на демонтаж старого оборудования, рассказал он.

Сейчас в металлургии активнее всего строятся электропечи, которые используют металлолом в качестве сырья, они популярны в европейских странах, где действует строгое экологическое законодательство и недостаточно собственного сырья, отмечает Халиков. Мартеновское производство идеально подходит для выплавки сталей специального назначения в небольших объемах, говорит Худалов. Наиболее прогрессивным методом сталеплавления эксперт считает электропечи.

По материалам «Ведомостей»



