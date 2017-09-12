ФРП ОДОБРИЛ ПЕРВЫЙ ЗАЕМ ПО ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»

Экспертный совет Фонда развития промышленности Минпромторга одобрил первый заём по новой программе «Комплектующие изделия». Она предполагает льготное софинансирование проектов, направленных на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции.

Первый заём по условиям новой программы одобрен «Костромскому заводу автокомпонентов» на создание импортозамещающего производства гильз цилиндров и поршневых пальцев для дизельных двигателей. Общая стоимость проекта составляет 432 млн рублей, сумма займа от ФРП – 200 млн рублей. В рамках проекта будет создано 145 рабочих мест. Продукция нового производства будет соответствовать требованиям современных международных экологических стандартов Евро-4 и Евро-5. Она будет применяться при сборке двигателей внутреннего сгорания на конвейерах отечественных и иностранных брендов, а также при капитальном ремонте двигателей.

«Многие конечные продукты, произведенные в России, используют значительную долю импортных комплектующих. Для повышения уровня локализации мы запустили в июле 2017 года специальную программу «Комплектующие изделия», призванную стимулировать производителей дефицитных компонентов к организации новых и расширению существующих производств на территории России. Рад, что от запуска программы до одобрения первой сделки прошло менее 2-х месяцев. Программа дает уникальные условия финансирования производителей: всего 1% годовых в первые три года займа и 5% годовых в последующие два года», -отметил директор ФРП Роман Петруца.

По материалам пресс-службы Минпромторга РФ



