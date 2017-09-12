В России впервые изготовили оборудование из редкого сплава Hastelloy

ООО «Машиностроительный комплекс ЧМЗ» (МК ЧМЗ, г. Глазов, Республика Удмуртия) впервые в России произвело технологическое оборудование из редкого сплава Hastelloy – это наименование группы коррозионностойких сплавов из никеля. Ранее в России ни одно предприятие не работало с этими сплавами в промышленных масштабах Изготовленная абсорбционная колонна для установки разделения хлоридов циркония и гафния успешно прошла приемо-сдаточные испытания и соответствует всем требованиям качества. «С новым оборудованием Чепецкий механический завод приблизился к абсолютно иному качеству циркония, а команда дочернего общества приобрела дополнительные компетенции», - оценил итоги проекта генеральный директор АО «ЧМЗ» Денис Анищук.

До конца текущего года МК ЧМЗ поставит Чепецкому механическому заводу еще два вида оборудования – ректификационную и отгонную колонны. Они войдут в состав установки, которая позволит изготавливать цирконий ядерной чистоты (свободный от примесей), сократить энергозатраты и ускорить время протекания технологических процессов. Модернизация

циркониевого производства – стратегически важная для Топливной компании «ТВЭЛ» задача, решение которой укрепит позиции Госкорпорации «Росатом» на мировом рынке ядерного топлива.

По материалам пресс-службы МК «ЧМЗ»



