ГРУППА ЧТПЗ ОТКРЫЛА НОВЫЙ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС

В Альметьевске на территории завода «Алнас», входящего в ГК «Римера», состоялось торжественное открытие нового учебно-лабораторного комплекса «Колледжа будущего Татарстана». В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, генеральный директор ГК «Римера» Борис Коваленков, глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин и генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов. В рамках мероприятия Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров вручили студенческие билеты лучшим абитуриентам «Колледжа будущего Татарстана» и приняли участие в экскурсии по учебно-лабораторному комплексу.

В здании колледжа площадью 1 тыс. кв.м расположены участок производственного обучения и восемь современных лабораторий, оснащенных комплексами учебных тренажеров ведущих мировых производителей. В новом учебном году в «Колледже будущего Татарстана» будут обучаться около 300 студентов. Общий объем инвестиций в проект составил более 200 млн рублей, из которых 127 млн рублей направила ГК «Римера», 95 млн рублей - Министерство образования и науки Республики Татарстан.

«Посетив предприятия Группы ЧТПЗ, я увидел новый подход к подготовке персонала. Эта тема для нас всегда была актуальна. Проект «Колледж будущего Татарстана» дал толчок развитию дуального образования в целом по республике - в этом году в Татарстане уже создано 25 ресурсных центров. Дуальный подход к образованию, когда студенты 60% времени получают практические навыки - самый современный. Я надеюсь, что мы будем в дальнейшем развивать совместный проект», - сказал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Открытие нового учебно-лабораторного комплекса «Колледжа будущего Татарстана» стало логическим продолжением сотрудничества с Министерством образования и науки Республики Татарстан в области обучения специалистов среднего звена. Благодарю Правительство Республики Татарстан за поддержку нашей инициативы и существенный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для машиностроительной отрасли. Созданный совместными усилиями учебно-лабораторный центр обеспечит все необходимые условия для занятий и откроет новые возможности для практико-ориентированного обучения студентов», - отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



