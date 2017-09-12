«Данфосс» разработал удобную систему поиска продукции по типу и по кодовым номерам

Компания «Данфосс» предлагает обновленный каталог быстрого подбора компонентов для систем холодоснабжения и кондиционирования. Для удобства добавлен поиск по типу продукции и по кодовым номерам. В каталоге в удобном виде представлена информация о технических характеристиках продуктов и актуальные кодовые номера для заказа. В том числе, на широко используемые устройства автоматического регулирования, электронные контроллеры, компрессоры, компрессорно-конденсаторные агрегаты и другое оборудование для всех типов хладагентов.

Скачать каталог целиком или по разделам можно на сайте компании. Для получения печатного экземпляра необходимо обратиться в представительства «Данфосс» или к партнёрам компании.



