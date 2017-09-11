В Казани завершился Татарстанский нефтегазохимический форум

Руководители и специалисты ФБУ «ЦСМ Татарстан» приняли участие в работе Татарстанского нефтегазохимического форума-2017 – одного из крупнейших международных мероприятий нефтегазохимической отрасли России. В этом году форум был приурочен к 50-летию образования ПАО «Нижнекамскнефтехим». В церемонии открытия приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, заместитель директора Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли России Павел Филаткин, президент Союза нефтегазопромышленников РФ Геннадий Шмаль и другие.

В работе форума приняли участие более 200 предприятий из России, Германии, Австрии, Китая, Тайваня, Южной Кореи и Республики Беларусь. Компаниями-участниками форума представлены современные материалы, оборудование и технологии нефтепереработки и нефтехимии, трубы и трубопроводная арматура, оборудование и технологии для транспортировки нефти и газа, резервуары для хранения высокоагрессивных и высокоабразивных жидкостей, оборудование и технологии для сбора, хранения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов, автоматизированные системы управления производственным процессом, контрольно-измерительное оборудование, системы пожаротушения и многое другое, без чего невозможна эффективная и безопасная работа предприятий нефтегазохимического комплекса.

В рамках форума Росстандартом совместно с Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия была организована объединенная конференция, включающая 12-ю международную конференцию «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ-2017» и 5-ю международную метрологическую конференцию «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов». В ходе конференции были рассмотрены ключевые вопросы перспектив развития нефтегазового комплекса России, технического регулирования и стандартизации в России и странах ЕАЭС, основные направления развития метрологии в реальном секторе экономики, роль стандартизации в решении проблем импортозамещения и внедрения цифровых технологий, сертификации продукции и борьбы с фальсификатом.

Во второй день работы форума специалисты центра приняли участие в совещании под председательством заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова на тему: «Об использовании экспресс-анализаторов в ходе контроля характеристик моторных топлив». В мероприятии участвовали руководители территориальных управлений Росстандарта Центрального, Северо-Западного и Приволжских федеральных округов, а также представители крупнейших организаций, занимающихся производством и реализацией моторных топлив. В ходе совещания всем присутствующим была проведена презентация прибора для экспресс-анализа качества моторных топлив. Кроме того, были обсуждены наиболее проблемные вопросы, связанные с противодействием реализации контрафактной продукцией, и возможные пути по организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в целях обеспечения качества моторных топлив.

По материалам портала «Татар-Информ»



