«Будущее Белой металлургии» осуществило новый набор студентов

В Челябинском техникуме им. А.В.Яковлева впервые состоялась торжественная линейка первокурсников, поступивших на специальности образовательной программы «Будущее Белой металлургии». 150 выпускников 9-х классов впервые получили студенческие билеты. В мероприятии приняли участие руководители Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ), представители министерства образования и науки Челябинской области и техникума им. А.В. Яковлева.

Программа «Будущее Белой металлургии» реализуется в рамках государственно-частного партнерства между Группой ЧТПЗ, правительством Челябинской области и Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом. Обучение основано на немецкой дуальной модели: 40 % учебного времени занимает теория, 60% - отведено практическим занятиям.

220 абитуриентов со всей Челябинской области претендовали на 150 бюджетных мест образовательной программы. Самыми популярными оказались специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики». Среди профессий наиболее востребованными стали «Токарь – универсал» и «Сварщик».

Челябинская область – третий регион присутствия Группы ЧТПЗ, в котором стартует корпоративный образовательный проект. В рамках государственно-частного партнерства компания готовит высококвалифицированные рабочие кадры в Свердловской области и Республике Татарстан.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



