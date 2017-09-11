«Данфосс» представит решения для морской техники на выставке «НЕВА-2017»

Компания «Данфосс» продемонстрирует разработки для морского применения на форуме «НЕВА-2017». В Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября 2017 г. состоится XIV Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана. Конструкторы компании разработали широкий спектр технических решений для морских судов различного назначения и портовой инфраструктуры. Приводная техника, оборудование для холодообеспечения и контрольно-измерительные устройства «Данфосс» сегодня применяются во всем мире.

На стенде будут широко представлены преобразователи частоты VLT® и VACON®. Специальные морские серии обеспечивают частотно-регулируемое управление двигателями на судах. Среди систем и механизмов - краны и лебедки, насосы и вентиляция, рулевые механизмы и подруливающие устройства, холодильные установки. За последние полвека в «Данфосс» накоплен большой опыт применения приводной техники в судостроении. На конференции будет сделан доклад «Обзор продукции Danfoss Drives для судостроения» на секции финских производителей, проводимой компанией Finpro.

Одно из перспективных направлений – создание пропульсивных систем. Приводы переменного тока играют важную роль в интегрировании и гибридизации силовых установок. Принцип гибридизации можно будет увидеть на демостенде на примере зарядки аккумулятора с помощью DC-преобразователя на базе частотного привода серии NXP.

На стенде «Данфосс» также будут представлены последние разработки для рефрижераторных (морозильных) судов и рыбоперерабатывающих предприятий – линейные компоненты и клапанные станции ICF из нержавеющей стали. В рамках конференции Алексей Устинов, инженер отдела холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, выступит с докладом о возможностях применения этой арматуры в составе промышленных судовых холодильных установок.

Устройства морского применения представляет и отдел промышленной автоматики. Это контрольно-измерительные приборы - датчики температуры и преобразователи давления - для судостроения. Среди новинок – насосы и электромагнитные клапаны высокого давления для систем пожаротушения и обессоливания морской воды.

Во время выставки на стенде «Данфосс» будут работать инженеры компании, готовые проконсультировать по всему спектру технических решений. Приглашаем партнеров познакомиться с новинками и перспективными разработками.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



