«Данфосс» проведет вебинар по теплоучету в горизонтальных системах теплоснабжения

14 сентября 2017 г. «Данфосс» проводит очередной вебинар по тепловой автоматике. Константин Волыхин, руководитель направления «Теплосчетчики», в режиме онлайн расскажет об особенностях принципов измерения тепловой энергии и организации системы сбора данных от теплосчетчиков и счетчиков воды. Будут рассмотрены вопросы диспетчеризации и создания систем автоматизированного сбора данных на основе системы индивидуального учета ИНДИВ AMR. В рамках обзора спикер проанализирует возможности новых ультразвуковых приборов SonoSafe и SonoSelect их отличия и преимущества при применении в тепловых системах с горизонтальной разводкой трубопровода.

«До недавних пор индивидуальный учет тепловой энергии был представлен в большинстве случаев на механическом принципе работы, - отметил Константин Волыхин. - Как показал опыт, большинство таких приборов не проходит уже первую поверку. После нескольких лет работы их погрешность выходит за рамки допустимых значений, и они непригодны для дальнейшей эксплуатации». Участники вебинара имеют возможность задавать вопросы и получать на них ответы в прямом эфире. Для общения предусмотрен специальный чат в режиме реального времени.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



