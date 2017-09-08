«Герц Инженерные системы» представляют новый воздухо- и грязеуловитель Herz 1124

Компания «Герц Инженерные системы» представила новый магнитный воздухо- и грязеуловитель Herz 1124. Он устанавливается в системах отопления или охлаждения (на подающем или обратном трубопроводе) и служит для отделения частиц грязи и воздуха из теплоносителя системы. Конструкция изделия:

1. Воздухоуловитель: благодаря объёмной внутренней камере скорость воды значительно уменьшается, что позволяет пузырям воздуха осаждаться на расположенном внутри устройстве и выводиться через воздухоотводный кран.

2. Грязеуловитель: оптимальная скорость течения теплоносителя позволяет наилучшим образом улавливать грязь и выводить её через находящийся в полу шаровой кран.

3. Встроенный магнит: предназначен для отделения ферромагнитных частиц, находящихся в воде. Таким образом, сепарация возможна без опорожнения системы.

4. Автоматический воздухоотводчик с запорным краном: в случае необходимости уловитель можно комбинировать также с другими воздухоотводными кранами из программы поставки ГЕРЦ.

5. Поворотное соединение: уловитель может таким образом быть установлен как в вертикальном, так и в горизонтальном трубопроводе.

Корпус воздухо- и грязеуловителя Herz 1124 выполнен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка.

По материалам журнала «С.О.К»



