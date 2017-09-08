ЧМЗ начал строительство нового прокатного стана

На Чусовском металлургическом заводе (АО «ЧМЗ», входит в состав АО «ОМК») стартовал инвестиционный проект по строительству нового прокатного стана для выпуска рессорной заготовки. Реализация проекта направлена на развитие импортозамещения и позволит увеличить производственные мощности предприятия по выпуску малолистовых рессор для иномарок и новейших моделей отечественных автомобилей. Производительность нового стана составит более 5,7 тыс. тонн в год рессорной заготовки. Новый стан позволит на 50% увеличить мощности предприятия по выпуску малолистовых рессор.

Стан будет строиться в цехе по металлообработке предприятия, где уже работают четыре стана, которые прокатывают рессорную заготовку. Новое оборудование будет мощнее и современнее, с большей степенью автоматизации. Инвестиции в проект составят около 200 млн руб. Специалисты предприятия уже приступили к выбору оборудования. Монтажные работы планируется начать в 2018 году, запуск стана в эксплуатацию запланирован с 2019 года.

По материалам пресс-службы АО «ОМК»



