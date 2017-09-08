«Гусар» принял участие в нефтегазохимическом форуме

Гусевский арматурный завод «Гусар» стал участником международной выставки «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана», которая проходила в Казани 4-5 сентября. Конференция была приурочена к одному из крупнейших нефтегазовых мероприятий России — 24-му Татарстанскому нефтегазохимическому форуму, посвященному 50-летию ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В мероприятии принимали участие ведущие нефтеперерабатывающие и нефтегазохимические предприятия Татарстана и России, а также представители государственных структур, особых экономических зон и научно-исследовательских центров. В течение двух дней участники конференции обсуждали актуальные вопросы, связанные с реализацией ключевых проектов нефтепереработки и нефтегазохимии, привлечения инвестиций в отрасль, повышения конкурентоспособности производства с помощью применения передовых технологий для НПЗ и НХЗ и многое другое.

По материалам пресс-службы ООО «ГУСАР»



