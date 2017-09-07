«Майбес Рус» вносит изменения в линейку сервоприводов со встроенным термостатом

Компания «Майбес Рус» сообщила о введении в постоянный складской ассортимент нового сервопривода со встроенным термостатом, арт. МЕ 66341.33, взамен ранее используемого аналога ME STM10230 (80-01007). Сервопривод МЕ 66341.33 разработан специально для насосных групп Meibes с целью удобства использования и отвечает всем требованиям надежности и качества. Ценовая политика на подобный сервопривод осталась без изменений. С 28 августа 2017 года сервоприводы доступны к заказу со склада в Москве. В течение года, постепенно, во всех сериях насосных групп Meibes в комплектации с данным сервоприводом, будет происходить замена на новый продукт.

Новый сервопривод имеет ряд функциональных преимуществ перед предшественником, в частности:

· Возможность регулировки температуры 0-95 °С с точностью 0,5 °С;

· 4 температурных диапазона на выбор: от +20 до +80 °C, от 0 до +95 °C, от +60 до +85 °C и от +25 до +45 °C;

· Более компактный температурный датчик РТ100 Ø 6х25 мм;

· Легкий доступ к DIP-переключателю (изменению режимов работы);

· LED-дисплей отображающий температуру, считываемую датчиком.

По материалам журнала «С.О.К»



