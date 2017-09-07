«Силумин-Восток» благодаря господдержке выходит на экспорт

Казахстанская инжиниринговая компания «Силумин-Восток» получила выгодный кредит по линии Фонда «Даму», благодаря этим средствам было закуплено современное оборудование, проведена масштабная модернизация всего производства. Сегодня предприятие вышло на рынки России и стран Средней Азии с поставками трубопроводной арматуры и насосного оборудования.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» лично ознакомился с эффективностью государственных капиталовложений. Мухтар Кул-Мухаммед осмотрел производственные помещения, встретился с коллективом предприятия. «Благодаря Президентским программам в Восточном Казахстане очень успешно развивается малый и средний бизнес. Программы, инициированные Главой государства, решают триединую задачу: диверсифицируется местная экономика, открываются новые рабочие места, выпускается конкурентоспособная продукция, которая уже экспортируется в зарубежные страны», - отметил на встрече с рабочими Мухтар Кул-Мухаммед.

По материалам СМИ



